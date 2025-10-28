Прем'єр-міністр Угорщини досі не бачить альтернативи російським енергоносіям.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що президент США Дональд Трамп припустився помилки, запровадивши жорсткі санкції проти російської нафти - обмеження проти "Роснефти" і "Лукойлу" (двох найбільших нафтових компаній Росії.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи вважає він, що Трамп "перегнув палицю" щодо Москви, Орбан відповів: "З угорської точки зору - так. Ми будемо шукати вихід із цієї ситуації, насамперед для Угорщини". Угорщина, як і Словаччина, залишається одним із найбільших імпортерів російської енергії, пише The Telegraph. Орбан, який готується відвідати Вашингтон, намагається зберігати добрі стосунки як із Трампом, так і з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Російська нафта в Угорщині

З моменту початку повномасштабного вторгнення Росії Орбан збільшив залежність Угорщини від російської нафти з 61% до 86%, при цьому країна щорічно споживає близько 8 млрд кубометрів газу. Угорські міністри стверджують, що як держава без виходу до моря і без реальних альтернативних джерел палива, Угорщина не може відмовитися від закупівель у Росії.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто повідомив, що американські санкції, які набувають чинності лише наприкінці листопада, поки не створюють проблем і не впливають на обсяг імпорту нафти з Росії.

Орбан на тлі підготовки до виборів 2026 року активно шукає способи обійти можливі наслідки американських санкцій, особливо ті, що стосуються "Лукойла" і "Роснефти".

Санкції США проти Росії - що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що російська компанія "Лукойл" вирішила продати свої іноземні активи через санкції США. Причиною такого рішення стало запровадження обмежувальних заходів "деякими країнами" проти "Лукойлу" та дочірніх компаній, йдеться в заяві компанії.

Президент України Володимир Зеленський, зі свого боку, заявив, що нові санкції обвалять експорт нафти з РФ. Тому він очікує "нові вторинні обмеження", які б посилили тиск на окупантів з метою зупинки повномасштабної війни.

