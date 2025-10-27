Після потужного землетрусу ще зафіксовано низку афтершоків.

Ввечері в понеділок, 27 жовтня, о 22:48 за місцевим часом в місті Синдиргі, провінція Баликесір, Туреччина стався землетрус, повідомляє Oksijen.

Турецька влада повідомила, що землетрус стався магнітудою 6,1 бали за шкалою Ріхтера. Епіцентр землетрусу залягав на глибині близько 6 км. Поштовхи відчувалися й в інших провінціях, включаючи Стамбул та Ізмір. Також в регіоні сталася низка афтершоків, найсильніший з яких мав магнітуду 4,2.

Міністр охорони здоров’я Кемаль Мемішоглу повідомив, що наразі не було зафіксовано серйозних негативних наслідків від землетрусу. Проте в ЗМІ є фото руйнувань.

Відео дня

Міністерство внутрішніх справ Туреччини та Управління з ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій (AFAD) негайно розпочали польові обстеження.

Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая висловив підтримку постраждалим та запевнив, що всі рятувальні групи активно працюють на місці події.

Землетруси в Україні: останні події

Раніше УНІАН повідомляв, що головний центр спеціального контролю повідомив, що підземні поштовхи зафіксували ввечері 15 жовтня у Чернівецькій області поблизу Новодністровська. Землетрус був магнітудою 2,1 на глибині 5 кілометрів. Експерти зазначили, що за класифікацією такий землетрус відноситься до невідчутних.

Також ми писали, що раніше головний центр спеціального контролю проінформував, що у Чорному морі за 4 кілометри від берега стався землетрус на глибині 14 кілометрів. Його магнітуда становила 3,3. За класифікацією він відноситься до невідчутних. Провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України, доктор фізико-математичних наук Дмитро Гринь розповів, що у Чорноморському регіоні сильні землетруси трапляються приблизно раз на століття.

Вас також можуть зацікавити новини: