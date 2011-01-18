Президент ПАРЄ підтримав реформи в Україні

Київ. 18 січня. УНІАН. Президент ПАРЄ Мевлют ЧАВУШОГЛУ під час зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНИМ у Стамбулі висловив підтримку «тим процесам реформ, які відбуваються в Україні”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, зустріч відбулася у рамках офіційного візиту спікера до Туреччини.

”Нарешті в Україні забезпечено політичну стабільність, стабільність у парламенті”, – заявив М. ЧАВУШОГЛУ.

Він також відзначив надзвичайно важливу роль України у парламентській діяльності Ради Європи та висловив задоволення роботою української делегації в ПАРЄ. Крім того, Президент ПАРЄ висловився за зняття моніторингу з України. «Ми хочемо, щоб з України якомога скоріше було знято моніторинг», – сказав він.

Також М.ЧАВУШОГЛУ висловив упевненість у тому, що після офіційного візиту парламентської делегації Верховної Ради України українсько - турецькі відносини вийдуть на якісно новий рівень.

В.ЛИТВИН своєю чергою висловив вдячність М.ЧАВУШОГЛУ за постійний діалог, який відбувається між ними, і додав, що це вже п’ята їхня зустріч за останній час. «Ми високо цінуємо вашу особисту роль у зміцненні стосунків між Туреччиною і Україною, а також зусилля спрямовані на те, аби надати ПАРЄ нового дихання», - заявив В.ЛИТВИН.

Спікер вважає, що важко не помітити динаміку, яка з’явилася в роботі Парламентської Асамблеї Ради Європи за час керування нею паном М.ЧАВЛУШОГЛУ. «Як мені бачиться, ПАРЄ вийшла з тіні Європарламенту і це дуже предметно, оскільки Рада Європи і її парламентська складова представляють об’єднану Європу», - зазначив В.ЛИТВИН.

За його словами, Україна , яка з квітня цього року переймає від Туреччини головування у Комітеті міністрів Ради Європи, має намір закріпити та розвинути напрацювання, здійснені Туреччиною. Керівник українського парламенту підкреслив, що майбутнє головування у КМ ПАРЄ підштовхує Україну до якомога скорішого виконання зобов’язань, взятих перед Радою Європи в частині прийняття необхідних законодавчих рішень. Спікер висловив сподівання, що це дозволить Україні перевести стосунки з Радою Європи у післямоніторинговий період і додав, що «ми з усією відповідальністю і серйозністю поставилися до рекомендацій ПАРЄ, які містилися в її резолюції».

Своєю чергою, Президент ПАРЄ заявив про готовність підтримувати Україну в усіх її починаннях, інформує прес-служба ВР.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня, сесія ПАРЄ схвалила резолюцію ”Функціонування демократичних інституцій в Україні”.

В резолюції Парламентська асамблея Ради Європи закликала владу України не допустити монополізації влади, продовжити реформу судової системи та прокуратури, забезпечити умови для проведення чесних виборів до органів місцевого самоврядування, а також розслідувати всі заяви про утиски свободи ЗМІ та права на зібрання.

ПАРЄ також висловила стурбованість фактами втручання Служби безпеки України в політику.

Резолюцію підтримали 102 депутати, 1 депутат проголосував проти ухвалення такої резолюції та 6 депутатів утримались.