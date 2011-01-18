Диспетчери Смоленського аеродрому діяли під тиском

Варшава. 18 січня. УНІАН. Диспетчери Смоленського аеродрому під час прийому польського урядового літака Ту-154, який розбився 10 квітня 2010 року, діяли під тиском та подавали польським пілотам неправильні дані.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це на прес-конференції у Варшаві повідомили представники польської державної комісії, яка вивчає причини Смоленської авіакатастрофи.

Згідно з записами розмов, які представила польська сторона, диспетчери аеродрому усвідомлювали неможливість посадки у Смоленську урядового літака через сильний туман ще до його вильоту із Варшави, оскільки саме в цей час спроба посадки російського Іл-76 ледь не завершилася катастрофою.

”...Треба сказати полякам, що нема чого їм стартувати”, - зазначали диспетчери, коли російський літак ледь не розбився під час спроби посадки.

Незважаючи на це, за даними польських експертів, керівник групи диспетчерів Смоленського аеродрому Микола КРАСНОКУЦЬКИЙ після консультацій зі своїми керівниками наказав диспетчерам прийняти польський урядовий літак.

„Павло (ПЛЮСНІН, головний диспетчер), доводиш до 100 метрів. До 100 метрів без дискусії”, - сказав він, згідно з оприлюдненими записами.

Польські експерти відзначили, що М.КРАСНОКУЦЬКИЙ, який мав відповідати лише за організацію роботи диспетчерів, не мав права наказувати П.ПЛЮСНІНУ приймати літак, а тим більше - забирати в диспетчера мікрофон та вести переговори із екіпажем польського літака.

Експерти зауважили, що диспетчери аеродрому від моменту, коли літак пішов на зниження до 100 метрів, постійно говорили пілотам про правильність обраного курсу посадки, в той час як насправді літак не був на ньому.

За розрахунками польських експертів, за 8 кілометрів до початку злітно-посадкової смуги польський літак був на 130 метрів вище правильного курсу, а за 2 кілометри на 20 метрів нижче, а також 80 метрів убік від вісі смуги.

Представники комісії відзначили, що диспетчер повинен був помітити таке значне відхилення від правильного курсу, але з невідомих причин не помітив чи не поінформував польських пілотів.

За словами польських експертів, цей факт можна було б точно з’ясувати, якби поляки отримали записи із роботи радарів Смоленського аеродрому, які не отримали від росіян (Вони пояснювали їх відсутність „зіпсованою касетою” - УНІАН).

Експерти також наголосили, що командир екіпажу польського літака не намагався посадити літак, а самостійно прийняв рішення про „відхід на друге коло” на висоті 100 метрів.

Представники комісії сказали, що поки не мають відповіді, чому літак – попри рішення командира про відхід на друге коло – не встиг набрати висоту.

Як повідомляв УНІАН, контрольована російською владою Міждержавна авіаційна комісія в оприлюдненому на минулому тижні остаточному звіті причин Смоленської катастрофи усю вину за трагедію поклала на польських пілотів, які нібито під тиском високопосадовців намагалися посадити літак «за будь-яку ціну”.

Польська влада вважає співвідповідальними за катастрофу росіян, які, усвідомлюючи неможливість посадки, дозволили пілотам посадку, дезінформували про правильність курсу та пізно наказали припинити зниження.

Поляки заявили про намір включення своїх зауважень у звіт МАК та не виключили можливості оскарження російського документа в міжнародних інституціях.