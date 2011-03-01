Україна очікує до кінця року отримати гроші на модернізацію ГТС

Київ. 1 березня. УНІАН. Україна розраховує до кінця року отримати від міжнародних фінансових організацій перші кошти на модернізацію газотранспортної системи України (ГТС).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО, виступаючи на другій щорічній конференції «Український енергетичний форум» сьогодні в Києві.

«До кінця року ми тримаємо перші кошти й почнемо модернізацію», - сказав він.

При цьому міністр уточнив, що в першу чергу кошти буде направлено на модернізацію української частки газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород і Уренгой-1.

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня 2010 року НАК «Нафтогаз України» затвердила Програму реконструкції, технічного переоснащення, розширення й планово-запобіжних ремонтів об`єктів ДК «Укртрансгаз», а також Програму капітальних інвестицій на 2011 рік.

За словами голови правління НАК «Нафтогаз України» Євгена БАКУЛІНА, для виконання програми реконструкції об`єктів ГТС направлятимуть кошти від поточної господарської діяльності компанії та додатково залучатимуть інвестиції.

Загалом Міненерговугілля має намір залучити 6,5 млрд. дол. на реалізацію інвестиційних проектів із модернізації ГТС України до 2018 року. Зокрема, на модернізацію та реконструкцію газопроводу «Уренгой–Помари–Ужгород» планується залучити 1,3 млрд. дол.

Раніше очікувалося, що в середині 2011 року міжнародні банки нададуть Україні перший транш у розмірі 308 млн. дол. на модернізацію магістрального газопроводу «Уренгой–Помари–Ужгород».

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України складається з магістральних газопроводів, розподільних мереж, газосховищ, компресійних і газовимірювальних станцій. Газотранспортна система України є другою в Європі й однією з найбільших у світі.

ГТС України складається з магістральних газопроводів довжиною 37,6 тис. км у однонитковому обчисленні, 71 компресорної станції загальною потужністю 5405 МВт. Пропускна спроможність на кордоні РФ із Україною становить 288 млрд. куб. м, на кордоні України з Польщею, Румунією, Білоруссю, Молдовою – 178,5 млрд. куб. м, зокрема з країнами ЄС – 142,5 млрд. куб. м.