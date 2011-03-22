ЄС дискредитує декларації про демократію та європейські цінности

Київ. 22 березня. УНІАН. Мінськ вважає, що Євросоюз своєю черговою резолюцією щодо Білорусі дискредитує свою ж декларацію про захист демократії та європейських цінностей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ Білорусі, таким чином начальник управління інформації – прес-секретар білоруського зовнішньополітичного відомства Андрій САВІНИХ прокоментував рішення Ради ЄС щодо Білорусі від 21 березня 2011 року.

”ЄС демонструє зневагу до норм і принципів міжнародного права. Подібні дії дискредитують декларації ЄС на захист демократії та європейських цінностей”, - сказав А.САВІНИХ.

Прес-секретар МЗС Білорусі зазначив, що політика санкцій багато разів довела свою безперспективність. ”Крім того, це рішення є відвертою спробою чинити тиск на судову систему суверенної держави”, - заявив він.

Довідка УНІАН. Рада Євросоюзу 21 березня розширила перелік осіб, стосовно яких країни ЄС ввели візові обмеження. До списку додатково включені представники Міністерства внутрішніх справ, Мін’юсту, судді, прокурори, ректори університетів, які ”безпосередньо причетні до останніх судових процесів і утиску студентів”, і один журналіст.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня Рада Євросоюзу ухвалила рішення ввести заборону на видачу віз і заморозити європейські активи Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА і ще 156 представників влади, ”відповідальних за фальсифікацію президентських виборів” і ”насильницьке придушення протестів”. В даний час візові санкції поширюються вже на 175 чоловік.