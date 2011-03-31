Рейтингові агентства можуть відмовитися від оцінювання країн
Якщо Єврокомісія вимагатиме від них юридичної відповідальності
Брюссель. 31 березня. УНІАН. Рейтингові агентства попередили Європейську комісію про те, що вони можуть припинити давати рейтинги ризиків країнам, якщо Єврокомісія реалізує свої плани про введення відповідальності агентств за помилки в оцінках.
Про це повідомляє сьогодні Reuters з посиланням на джерела в агентствах.
В останні місяці три основних кредитних агентства Standard & Poor`s, Moody`s і Fitch понизили рейтинги ряду країн - членів зони євро, що підвищило невизначеність інвесторів.
Єврокомісія пропонує ввести відповідальність агентств за неправильну оцінку ризиків країн, проте поки залишається незрозумілим, яким чином помилка в оцінці ризиків може бути доведена.
У свою чергу агентства, занепокоєні пропозиціями Єврокомісії, говорять про те, що можуть припинити розповсюдження рейтингів окремих країн у разі, якщо пропозиції набудуть чинності.
Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія виступила з пропозицією врегулювати діяльність кредитних агентств одразу після початку фінансової кризи в 2008 році.