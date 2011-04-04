Європейський центробанк може збільшити облікові ставки

Брюссель. 4 квітня. УНІАН. Європейський центральний банк у четвер, 7 квітня, може ухвалити рішення про збільшення облікових ставок вперше з середини 2008 року.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-видання EUobserver.

На думку аналітиків, підвищення буде помірним із нинішніх 1,00% (за основними фінансовими операціями) і 1,75% (за маржевою схемою кредитування).

Причиною для збільшення ставок називають поступове зростання інфляції, яка в березні в країнах єврозони становила 2,6% проти 2,4% у лютому.

Таким чином, інфляція перевищила очікування Європейського центробанку. Її основними причинами є зростання цін на нафту та продовольство. При цьому скорочення цін на нафту не передбачається в найближчій перспективі, поки у ряді країн-виробників спостерігається політична нестабільність.