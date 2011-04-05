Брюссель. 5 квітня. УНІАН. Україна до червня підготує перший звіт в рамках безвізового діалогу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це українським журналістам заявив сьогодні заступник міністра закордонних справ України Павло КЛІМКІН.

“Звіт буде готуватися вже починаючи з середині травня, оскільки ми хочемо представити його на міністерське засідання юстиції і внутрішніх справ”, - сказав він, зазначивши, що попередньо це засідання заплановане на 16 червня.

Заступник міністра нагадав, що Україна створила координаційний центр в рамках безвізового діалогу, яким керує перший віце-прем’єр-міністр України, а також підготувала національний план виконання критеріїв, що містяться в Плані дій щодо безвізового режиму, представленого Україні Європейським Союзом.

“Найближчим часом цей план отримає остаточне схвалення Президента України”, - зазначив П.КЛІМКІН.

Заступник міністра сказав, що, за оцінкою Євро комісії і окремих країн-членів ЄС, Україна вже досить успішно працює над реалізацією Плану дій щодо безвізового режиму.

Він також зазначив, що зараз Україна активно співпрацює з міністерствами внутрішніх справ ряду країн-членів ЄС для отримання практичної допомоги в реалізації Плану дій.

“Деякі з цих МВС активно працювали з балканськими країнами, зараз ресурси після успіху на Балканах вивільнені і ми хочемо теж належним чином використати, і з цього плану ведемо переговори і у нас вже є відповідні домовленості з деякими МВС”, - сказав він, не уточнивши деталей таких домовленостей.

Як повідомляв УНІАН, План дій щодо безвізового режиму дув презентований Україні Європейським Союзом на саміті ЄС-Україна 22 листопада 2010 року.