В ЄС зпрстає занепокоєння щодо України

Київ. 6 квітня. УНІАН. «В останні полгода в структурах Європейського Союзу, особливо - в Європейському парламенті, зросло занепокоєння з приводу кількості проблем, пов`язаних з демократичними процесами в Україні, що дедалі збільшуються. Насамперед – зі свободою слова, свободою самовираження, функціонування демократичних інституцій в Україні». Про це заявив дипломатичний радник глави Європарламенту Єжи БУЗЕКА Арнольдас ПРАНЦКЕВІЧУС в ексклюзивному інтерв`ю Lb.ua.

«Таке занепокоєння наростає. Тому ми прагнемо обговорити питання з Україною – відкрито і чесно – як з партнером», - зазначив він.

А.ПРАНЦКЕВІЧУС також додав: «Пан Є.БУЗЕК – один з найкращих друзів України в Брюсселі, він добре знає внутрішні проблеми вашої країни, йому небайдуже її майбутнє. І, як друг, він вказує на виникаючі труднощі заздалегідь, з метою попередити їх, поки ситуація не посилилася. Влада України могла б ставитися до цього як до дружньої поради – більше уваги приділяти проблемним сферам».

«У будь-якому разі, ми чекаємо, що українська влада залишиться вірною принципам демократії, дотриманню прав людини і верховенству права. Останнє особливо актуально. Тут, у Європейському парламенті, багатьом важливо переконатися: принцип верховенства права в Україні не застосовується вибірково і з політичних мотивів», - сказав А.ПРАНЦКЕВІЧУС.

В зв`язку з цим він, окрім іншого, підкреслив: «ЄС утримується від коментарів у конкретних справах, включаючи справу колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ, але ми ретельно відстежуватимемо роботу судової системи вашої країни на предмет її незалежності та об`єктивності».