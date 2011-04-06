Київ ініціював перенесення саміту з ЄС на грудень?

Київ. 6 квітня. УНІАН. Київ ініціював перенесення саміту Україна-ЄС із вересня на грудень.

Про це пише газета «Коммерсант-Украина» № 55 від 6 квітня.

Газета нагадує, що восени 2010 року Київ і Брюссель оголосили про намір завершити технічну частину переговорів за договором про асоціацію у середині 2011 року й узгодили графік переговорів, за яким у квітні й червні планувалося провести два останні раунди. ”Зараз таких ілюзій немає в жодної зі сторін. Реалістичний мінімум – 4 раунди, включаючи нинішній”, - сказало джерело газети в ЄС. Київ уже ініціював перенесення саміту Україна-ЄС із вересня на грудень. ”Але я не впевнений, що й до грудня ми встигнемо завершити переговори”, – поділився з газетою високопоставлений український дипломат.

Однією з головних проблем представники ЄС називають кризу довіри. ”У нас немає впевненості в щирості українського прагнення в переговорах за угодою про асоціацію й зону вільної торгівлі”, – заявила керівник торгово-економічного відділу представництва Євросоюзу в Україні Ульріке ХАУЕР минулого тижня на засіданні Національного конвенту щодо ЄС. ”У нас були підозри, що Київ веде подвійну гру й проводить із Росією діалог про вступ до Митного союзу...», - сказав співрозмовник газети.

Вчора заступник міністра економічного розвитку РФ Олексій ЛІХАЧОВ підтвердив, що Київ і Москва обговорюють суму компенсацій за вступ України до МС. Питання про компенсацію – завжди найпедантичніше... Платити, звичайно, треба, це зрозуміло. Питання у величині й термінах виплат. Це завжди вирішується на багатосторонніх переговорах”, – зазначив О.ЛІХАЧОВ.

В українському МЗС заперечують факт ведення переговорів із Москвою. ”Позиція політичного керівництва України відома: ми віддані ідеї успішного просування переговорів щодо угоди про асоціацію”, – заявив заступник керівника МЗС Павло КЛІМКІН.

Тим часом джерело в зовнішньополітичному відомстві підтвердило, що консультації з питання приєднання до МС дійсно проводяться й з української сторони ними займається перший заступник міністра закордонних справ Руслан ДЕМЧЕНКО.

Заступник генерального директора Центру ім. Разумкова Валерій ЧАЛИЙ вважає, що загроза розвороту вектора інтеграції України досить велика. ”Все дуже серйозно. Те, що відбувається свідчить про те, що тиск на Україну буде значним. Якщо цього року ми так і не завершимо переговори щодо угоди про асоціацію, не розставимо крапки над «i», це стане початком розвороту євроінтеграційної моделі. Тому я дуже хотів би почути від Президента в його посланні до парламенту чіткий сигнал із цього приводу”, - сказав В.ЧАЛИЙ.

Ще одна складова кризи – брак довіри між комісаром ЄС із питань торгівлі Карлом де ГУХТОМ і першим віце-прем`єром Андрієм КЛЮЄВИМ, якого в Брюсселі вважають ”проросійським політиком”.

Київ покладав надії на їхню зустріч, що відбулася в Брюсселі 2 березня. ”КЛЮЄВ хотів налагодити особистий контакт із К.де ГУХТОМ і хотів би зустрічатися з ним частіше”, – пояснив газеті один із українських дипломатів. ”Офіційний діалог важливий, але неофіційне спілкування має велику цінність”, – підтвердив перший віце-прем`єр, коментуючи підсумки візиту. Проте європейців обурило те, що А.КЛЮЄВ не привіз якихось пропозицій, і переговори завершилися безрезультатно. В результаті Брюссель відмовився організувати їхню повторну зустріч 25-26 березня, про яку просив Київ. ”Комісар не зустрічається, щоб просто поговорити, такі зустрічі позбавлені сенсу. Робочі питання слід вирішувати на рівні робочих груп”, – пояснило джерело газети.

Тим часом ще однією перешкодою швидкому завершенню переговорів може стати намір Києва добитися визнання Брюсселем європейської перспективи України. ”В угоді має чітко йтися про європейську перспективу”, – заявив за підсумками вчорашніх переговорів Павло КЛІМКІН. Євросоюз, що раніше неодноразово відкидав можливість фіксації перспективи членства, ініціативу Києва поки не прокоментував.