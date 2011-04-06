ЄБРР переніс наданя кредиту Іллічівському порту

Київ. 6 квітня. УНІАН. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) погодився перенести останню дату надання кредиту ДП «Іллічівський морський торговий порт» з 1 грудня 2010 р. на 1 травня 2014 р. Про це УНІАН повідомили в ІМТП.

Згідно з повідомленням, у рамках реалізації спільного з ЄБРР кредитного проекту «Розвиток інфраструктури ІМТП», у зв`язку із затримками у реалізації кредитного проекту на етапах підготовки і набуття чинності, порт звернувся до банку з пропозицією про перенесення останньої дати надання кредиту на 1 травня 2014 р.

”Після більш детального вивчення питання фахівцями ЄБРР погодився перенести останню дату надання кредиту на 1 травня 2014 г.», - зазначають в ІМТП.

Згідно з повідомленням, банком був позитивно оцінений новий, більш прагматичний, з погляду інтересів порту і держави, підхід до реалізації проекту, заявляють в порту.

Таким чином, згідно з підписаними 28 листопада 2007 р. Кредитній і Гарантійній угодами з ЄБРР (Гарантійна угода ратифікована Законом України від 24.09.2008 р.) і правилами ЄБРР, будуть проведені відкриті міжнародні тендери з відбору компанії-підрядника на виконання будівельних робіт з реконструкції причалів №№ 7,8,9; з відбору компанії-постачальника перевантажувального устаткування, яке буде встановлене на реконструйованих причалах №№ 7,8,9.

Для проведення реконструкції тилової (складської) частини комплексу, закупівлі перевантажувального устаткування і подальшої експлуатації перевантажувального комплексу з причалами №№ 7,8,9 Кредитною угодою передбачене залучення оператора-інвестора. Вибір оператора-інвестора здійснюватиметься портом на умовах відкритого міжнародного тендеру згідно з розробленою експертами Європейського Союзу «Методологією з відбору і моніторингу Операторів-інвесторів», затвердженою Європейським банком реконструкції та розвитку.

Як зазначають в порту, докладна інформація про проведення тендерів буде розміщена на сайтах ДП «ІМТП» і ЄБРР.

Нагадаємо, тендер з реконструкції причалів був анульований, другий - із закупівлі перевантажувальної техніки - був припинений ще до подачі пропозицій потенційними учасниками. Як пояснювали в порту, тендери були припинені у зв`язку із зміною кон`юнктури ринку за час, поки йшли судові справи навколо тендеру з реконструкції причалів. За підрахунками порту, актуалізація тендерної документації дасть економію близько 1,5 млн. євро. Раніше ІМТП мав намір оголосити повторні тендери на закупівлю портальних кранів і реконструкцію трьох причалів за кредитом ЄБРР у січні-лютому 2011 року.

Довідка УНІАН. У березні 2010 р. Господарський суд Одеської області своїм рішенням відмінив припинення проведення тендеру з відбору підрядника для реконструкції причалів №№ 7, 8 і 9 Іллічівського морського торгового порту (Одеська обл.). Зокрема, суд відмовив компанії ”Moebius Construction Ukraine Ltd.”, яка не була допущена до участі в тендері, у задоволенні позову до морпорту і ЄБРР. Нагадаємо, у листопаді 2009 р. Госпсуд Одеської області припинив тендер на реконструкцію трьох причалів в Іллічівськом морпорті.

ІМТП у 2007 році одержав кредит Європейського банку реконструкції та розвитку для виконання проекту «Розвиток інфраструктури Іллічівського морського торгового порту» на суму 26 млн. євро для реконструкції причалів №№ 7, 8 і 9, а також на закупівлю навантажувально-розвантажувальної техніки, днопоглиблювальні роботи зі збільшення глибин до 16 м. Кредит наданий на 15 років з відстроченням проплат основної суми боргу на чотири роки. Загальна вартість проекту - 38,9 млн. євро.