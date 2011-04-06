Президент Польщі може відвідати Україну в квітні

Варшава. 6 квітня. УНІАН. Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ може відвідати Україну з візитом 19 квітня.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі глави Польської держави, зазначивши, що остаточне рішення з приводу дати візиту ще не прийнято.

«Попередньо планується на 19 квітня», - відзначила співрозмовник агентства.

Представник прес-служби не надала додаткової інформації, зауваживши, що вона буде доступна після офіційного підтвердження візиту.

Як повідомляв УНІАН, у Києві 18-22 квітня проходитимуть заходи до 25-ї річниці Чорнобильської катастрофи. Участь в заходах планують взяти ряд високопосадовців, серед яких президент Єврокомосії Жозе Мануель БАРРОЗУ.