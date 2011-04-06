У Сквастополі відкрили Генконсульство Польщі

Севастополь. 6 квітня. УНІАН. Генеральне консульство Республіки Польща урочисте відкрито сьогодні в Севастополі.

Як передає кореспондент УНІАН, у відкритті що стало сьомим за ліком польського генконсульства в Україні, взяли участь заступник міністра закордонних справ Республіки Польща Хенрік ЛИТВИН, голова Севастопольської міської держадміністрації Валерій САРАТОВ, генеральні консули Республіки Польща, представники МЗС України, уряду АРК, Севастопольської міської ради, польської общини в Севастополі, громадськості міста, священики Католицької церкви.

Х.ЛИТВИН, виступаючи на церемонії відкриття диппредставництва, зазначив, що подальше розширення мережі польських представництв в Україні «показує, яким важливим партнером для Польщі є Україна». «Мені здається, жодна з країн-партнерів України не має такої кількості своїх представництв в Україні», - сказав він.

За словами заступника міністра, рішення відкрити генконсульство саме в Севастополі пояснюється тим, що «Крим - дуже важливе місце, тут великий потенціал економічного співробітництва, тут великий потенціал для туристичного бізнесу», і тут існує велика польська община.

Дипломат також підкреслив: «Генконсульство Польщі в Севастополі буде не тільки Генконсульством Польщі, але водночас і єдиним представництвом Європейського Союзу в Криму, і певні завдання і з цієї точки зору ми підготуємо для генконсула і генконсульства». Як додав Х.ЛИТВИН, «сподіваємося, що особливо в другій половині цього року, коли Польща головуватиме в ЄС, генконсульство буде джерелом інформації про ЄС, і центром заходів, які більше говоритимуть про Євросоюз, тобто, не тільки про Польщу». Отже, підсумував заступник міністра, «перед генконсульством дуже багато завдань, але я впевнений, що генконсул буде їх успішно реалізовувати».

Дипломат також повідомив, що рішення про створення в Севастополі генконсульства було прийняте понад рік тому. «Мені здається, це дуже швидка робота, і це, безперечно, успіх». Х.ЛИТВИН подякував місцевій владі, МЗС України, без підтримки яких, як сказав він, «цей успіх був би, звичайно, неможливий». Слова подяки дипломат висловив генконсулу Республіки Польща в Севастополі Веславу МАЗУРУ, котрий, за його словами, «так успішно завершив цю роботу, щоб мати можливість розпочинати іншу роботу, насправді, можливо, ще складнішу».

Глава міста В.САРАТОВ, зі свого боку, підкреслив: «Ми дуже хотіли б, щоб відкриття Генерального консульства послужило одній з основних цілей - це розвиток культурних зв`язків між Україною і Польщею». За його словами, «окреме питання - те, що консульство займатиметься безпосередньо оформленням віз, і відвідини Республіки Польща, справді, багато вартує».