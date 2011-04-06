Польщі не вистачає матеріалів по Смоленській катастрофі

Варшава. 6 квітня. УНІАН. Польській владі бракує багато матеріалів у справі Смоленської авіакатастрофи, яка рік тому забрала життя 96 польських громадян, в тому числі Президента Польщі Леха Качинського.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив сьогодні міністр внутрішніх справ та голова польської комісії, яка вивчає причини трагедії, Єжи МІЛЛЕР.

„Інформаційний голод з польської сторони є великим”, - сказав він, коментуючи передачу російською прокуратурою польським слідчим нових матеріалів у цій справі.

Він назвав необхідним для з’ясування причин трагедії проведення експерименту з другим урядовим Ту-154, не уточнивши, однак, коли саме він може відбутися (у лютому польська влада відклала експеримент через поломку літака – УНІАН).

Міністр також не сказав, коли польські експерти можуть оприлюднити свій звіт про причини Смоленської катастрофи.

„Вважаємо, що якість є набагато важливішою, ніж якнайшвидший термін публікації звіту. Стараємося, аби цей термін був максимально коротким, але це не справа найближчих днів”, - відзначив Є.МІЛЛЕР.

У свою чергу прес-секретар Генеральної прокуратури Польщі Матеуш МАРТИНЮК сказав УНІАН, що передані російськими слідчими нові матеріали у справі Смоленської авіакатастрофи будуть доставлені до Варшави сьогодні пізно увечері, зауваживши, що детальні коментарі будуть можливі лише після ознайомлення з цими документами.

Він зауважив, що, швидше за все, росіяни не передали все, про що просили польські прокурори, зауваживши, що, наприклад, поляки досі не мають оригіналів „чорних” скриньок літака.

Як повідомляв УНІАН, польська прокуратура продовжила до жовтня 2011 року розслідування причин катастрофи урядового Ту-154, який розбився під Смоленськом 10 квітня 2010 року.

Довідка УНІАН. У січні 2011 року експерти російського МАК - несподівано для поляків, які розраховували на презентацію спільного документа – оприлюднили власний звіт причин катастрофи, в якому усю вину поклали на польських пілотів.

Польські експерти не згодні з основною тезою росіян, що пілоти під тиском високопосадовців намагалися за „будь-яку” ціну посадити літак, вважаючи, що вони з якихось причин просто не встигли вивести літак на так зване „друге коло”.