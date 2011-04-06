Генконсульства Польщі видають найбільше віз українцям

Севастополь. 6 квітня. УНІАН. Генеральні консульства Польщі в Україні видають найбільшу кількість віз українцям, і в них найменша кількість відмов.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник директора 4-го територіального Департаменту - начальник 1-го східноєвропейського відділу МЗС України Василь БОДНАР під час урочистого відкриття у Севастополі Генерального консульства Республіки Польща.

На думку українського дипломата, стратегічне партнерство, яке розвивається між двома країнами, - «це не просто гарні слова і гарний слоган, це дійсно гарні справи”.

За його словами, надзвичайно динамічним є економічний і політичний діалог. “На наступному тижні ми очікуємо візит до України прем’єр-міністра Республіки Польща. Тобто, як бачите, співпраця розвивається», - зазначив В.БОДНАР.

За його словами, для севастопольців відкриття Генконсульства дасть «можливість пізнати Польщу, відвідувати її, налагоджувати ділові і особисті контакти. Для польських громадян, це, звичайно, відкриває можливості в туристичній галузі, інвестиції”. “Мабуть, не всі в Польщі знають Чорноморське узбережжя, кримські гори і славне місто Севастополь», - додав він.

Дипломат також вважає, що з відкриттям Генконсульства має «суттєво активізуватися міжрегіональне співробітництво». За словами В.БОДНАРА, наявність Генконсульства дасть можливість Севастополю розвинути контакти і зв’язки з відповідними партнерами на території Польщі.