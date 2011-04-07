ЄС сподівається, що Грузія і РФ самі домовляться про СОТ

Брюссель. 7 квітня. УНІАН. Європейський Союз сподівається, що Грузія й Росія зможуть самостійно домовитися в рамках консультацій щодо вступу Росії до Світової організації торгівлі.

Про це заявив кореспонденту УНІАН високопоставлений дипломат в ЄС.

«Ми чекаємо прямої розмови між Російською Федерацією і Грузією, але ми не вступаємо в процес на цій фазі», - сказав він. «Ми хочемо, аби вони досягли результату», - додав співрозмовник агентства.

При цьому він не коментував можливої участі європейських співробітників митних органів у митному контролі на кордонах Абхазії і Південної Осетії.

Росія і Грузія продовжують переговори в Женеві щодо вступу РФ до СОТ. Грузія наполягає на необхідності забезпечити митний контроль на кордонах Абхазії і Південної Осетії з Росією силами представників Євросоюзу чи ОБСЄ.