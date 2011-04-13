Азаров задоволений відносинами з Польщею

Київ. 13 квітня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ задоволений розвитком відносин між Україною і Польщею.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі в Києві з прем`єр-міністром Польщі Дональдом ТУСКОМ.

«Відносини розвиваються добре», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він наголосив на інтенсивності двосторонніх контактів на вищому рівні, відзначивши, що за останній час пройшло вже декілька зустрічей президентів двох країн. «Я думаю, що за інтенсивністю контактів Польща вже випереджає Росію», - сказав М.АЗАРОВ.

У свою чергу, Д.ТУСК також висловив задоволення рівнем двосторонніх відносин і заявив про те, що Польща підтримуватиме Україну у всіх євроінтеграційних процесах. «Ви можете розраховувати на нашу солідарність», - сказав Д.ТУСК.

Після зустрічі у вузькому колі прем`єр-міністри двох країн проведуть засідання українсько-польського міжурядового комітету з підготовки до Євро-2012.