Air Baltic збільшить кількість рейсів ”Рига-Симферопіль”

Сімферополь. 13 квітня. УНІАН. Латвійська національна авіакомпанія AirBaltic має намір з 17 травня збільшити кількість рейсів з Риги до Сімферополя на один – до трьох на тиждень.

Як повідомили УНІАН в курортно-інформаційному центр Криму, про це було заявлено на прес-конференції в Ризі за участю представників авіакомпанії, ризької мерії й Міністерства курортів і туризму Криму.

«Завдяки допомозі кримської влади із середини травня із столиці Латвії до Сімферополя щотижня здійснюватиметься три рейси на літаках «Боїнг-737», – сказано в прес-релізі.

Директор Ризького бюро з питань розвитку туризму (RTAB) Гастонс НЕЙМАНІС висловив сподівання на те, що збільшення кількості авіарейсів за маршрутом Рига – Сімферополь сприятиме розвиткові двостороннього туристичного потоку.

За даними ризьких туроператорів, Крим входить у п`ятірку найбільш популярних туристичних напрямків серед жителів Риги.

Мінкурортів Криму і влада Риги мають намір створити робочу групу з питань розширення двосторонньої співпраці у сфері туризму і розглядають можливість встановлення побратимських зв`язків між столицею Латвії і Сімферополем.