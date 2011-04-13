Експеримент з Ту-154 - фікція?

Варшава. 13 квітня. УНІАН. Проведений 12 квітня польською владою експеримент з літаком Ту-154 в рамках з’ясування причин Смоленської катастрофи насправді є „трохи фікцією”.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, таку думку висловив колишній пілот спеціального 36-го авіаполку, який відповідає за перевезення польських високопосадовців, Стефан ГРУЩИК.

За його словами, для нормального експерименту необхідні максимально схожі умови до тих, які були в день катастрофи, зауваживши, що мова йде температуру повітря, силу й напрямок вітру та вагу літака.

„Якщо не будуть наближені, то, перепрошую, але це трохи така фікція”, - сказав пілот в ефірі TVN24.

Він також назвав неможливим відтворення поведінки екіпажу, оскільки кожна людина по-різному реагує на різні ситуації.

С.ГРУЩИК зауважив, що в інструкції експлуатації Ту-154 написано, що він може безпечно відійти на „друге коло” з висоти 60 метрів.

„Насправді мені дивно, чого насправді ця комісія шукає”, - сказав він.

У свою чергу Роберт ЛАТКОВСЬКИЙ, котрий керував 36-м авіаполком з 1986 року по 1999 рік, сказав УНІАН, що для чистоти експерименту він мав би бути проведений не у Польщі, а в Смоленську, де розбився польський урядовий літак.

Він сказав, що не має даних про те, що хотіла дослідити комісія в рамках експерименту, висловивши припущення, що це могла бути спроба з’ясувати, чи мікрофон в кабіні пілотів записує, наприклад, звук натискання кнопки „автоматичний відхід на друге коло”.

Р.ЛАТКОВСЬКИЙ зазначив, що насправді відповідь про причину катастрофи дають записи „чорних скриньок”, які, за його даними, свідчать про те, що пілоти насправді намагалися посадити літак.

На його думку, пілоти виконували маневр сходження „під хмару”, але в результаті потрапили в яр, з якого не встигли набрати необхідну для відходу на „друге коло” висоту.

„Все давно вже доведено”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, вчора польська влада провела експеримент із другим урядовим Ту-154, який мав допомогти експертам зрозуміти, чому літак після команди командира екіпажу про відхід на ”друге коло” не відійшов на нього, а впав на землю.

Польська комісія, яка досліджує катастрофу, називала цей експеримент ключовим для з`ясування її причин.