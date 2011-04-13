Співпраця з Україною є стратегічним напрямком для Литви

Київ. 13 квітня. УНІАН. Міністр охорони краю Литовської Республіки Раса ЮКНЯВІЧЄНЄ заявляє, що для Литви співпраця з Україною є стратегічним напрямком.

Про це вона сказала сьогодні під час зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНИМ у Києві, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

Зокрема, за словами Р.ЮКНЯВІЧЄНЄ, для Литви, «не зважаючи на знаходження її в дещо іншому геополітичному просторі», співпраця з Україною є стратегічним напрямком. «Ми відчуваємо Україну частиною Європи у контексті співпраці і безпеки», - сказала вона, додавши: «Наше майбутнє має бути пов’язаним».

Під час зустрічі Р.ЮКНЯВІЧЄНЄ високо оцінила рівень двосторонньої співпраці у військовій сфері, зокрема, у реалізації спільних проектів та у рамках миротворчих місій під проводом НАТО.

Голова Верховної Ради, говорячи про європейську безпеку, наголосив, що це питання не є проблемою однієї країни, зазначивши, що Україна також має бути залучена до процесу розбудови нової архітектури європейської безпеки.

В.ЛИТВИН також нагадав, що Україна, маючи позаблоковий статус, співпрацює з НАТО по широкому спектру питань, і ця співпраця продовжуватиметься. За словами голови Верховної Ради, невдовзі парламент планує розглянути законопроект про допуск іноземних військ на територію Україну для проведення військових навчань.

Сторони також обговорили питання боротьби з тероризмом, яке актуалізували трагічні події в Мінську, та проблеми, пов’язані з енергетичною безпекою, які, за словами Р.ЮКНЯВІЧЄНЄ, об’єднують наші країни та вимагають від них співпраці.