ЄС до липня надасть Україні 31 млн. євро на енергоефективність

Київ. 13 квітня. УНІАН. Європейська комісія (ЄК) до кінця другого кварталу 2011 року виділить Україні перший транш фінансової допомоги у розмірі 31 млн. євро на реалізацію програм енергоефективності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Віталій ГРИГОРОВСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, під час переговорів з представниками ЄК досягнута домовленість про зняття мораторію на надання зазначеної допомоги. Він уточнив, що затримка з виділенням допомоги була обумовлена невідповідністю європейським нормам українського законодавства, що регулює державні закупівлі.

За словами чиновника, 163,5 млн. грн. з тих коштів, що виділяються ЄК цього року, планується спрямувати на впровадження технологій, що передбачають використання теплових насосів і електричного теплоаккумуляционного обігріву на підприємствах комунальної форми власності та в бюджетних установах.

На будівництво і реконструкцію електричних мереж, будівництво пристанційних вузлів, підстанцій і електричних мереж для приєднання об`єктів, що виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії, планується виділити 37,5 млн. грн. Зокрема, кошти будуть виділені на будівництво магістральної мережі 110 кВ і пристанційного вузла для приєднання об`єктів альтернативної енергетики до підстанцій «Рені» і «Залізнична».

Крім того, 26,5 млн. грн. фінансової допомоги планується спрямувати на проведення наукових досліджень у сфері виробництва енергоносіїв із відновлюваних джерел енергії і альтернативних видів палива, зокрема 10,4 млн. грн. – на проведення науково-дослідних і науково-конструкторських робіт у сфері виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії, 8,2 млн. грн. – на проведення досліджень потенціалу регіонів України з розміщення об`єктів альтернативної енергетики, 7,9 млн. грн. – на проведення досліджень вітропотенціалу регіонів.

Також цього року агентство планує спрямувати 78 млн. грн. на проведення модернізації об`єктів комунального господарства, ще 3,9 млн. грн. – на популяризацію енергоефективності та розвиток використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

В.ГРИГОРОВСЬКИЙ відзначив, що всього в 2011-2013 рр. на підтримку програми енергоефективності Україна розраховує одержати від Євросоюзу фінансову допомогу у розмірі 70 млн. євро, зокрема, в 2012 р. – 18 млн. євро, в 2013 р. – 21 млн. євро.

Нагадаємо, угоду про фінансування за цією програмою було підписано в грудні 2009 року, період її дії - 60 місяців.