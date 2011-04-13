Президентство в Раді Європи не олзначає відсутність критики

Страсбург. 13 квітня. УНІАН. Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн ЯГЛЕНД заявляє, що президентство України в Комітеті міністрів не означає відсутність критики з боку Ради Європи на адресу України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив українським журналістам у Страсбурзі.

«Жодна країна не може сховатися за головуванням. Але я думаю, наш підхід полягає не в тому, щоб критикувати, але ми маємо моніторингові органи в багатьох галузях, які роблять доповіді, і потім ми повинні обговорювати, що робити далі», - сказав він.

При цьому Т.ЯГЛЕНД висловив переконання в тому, що президентство в Комітеті міністрів РЄ стане гарною можливістю для України покращити свої демократичні стандарти відповідно до стандартів Ради Європи.

За його словами, це важливо також і в контексті курсу України на інтеграцію з Європейським Союзом.

«Це важливо для будь-якої європейської країни. Якщо вона хоче більш глибокої інтеграції, вона має почати з Ради Європи. Ви не можете бути надійним партнером, не відповідаючи стандартам», - сказав Т.ЯГЛЕНД.

Разом з тим, як стало відомо УНІАН, Парламентська Асамблея Ради Європи – головний орган, що здійснює політичний моніторинг ситуації в країнах-членах РЄ – вирішила відкласти як мінімум до січня 2012 року розгляд доповіді про виконання Україною своїх зобов`язань перед Радою Європи.

Україна головуватиме в Комітеті міністрів Ради Європи з травня по листопад 2011 року.