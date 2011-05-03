EURONEST має допомогти у скасуванні віз?

Брюссель. 3 травня. УНІАН. Співголова Парламентської асамблеї EURONEST (ЄС – країни-учасниці «Східного партнерства»), голова Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції Борис ТАРАСЮК вважає, що Асамблея має сприяти запровадженню безвізового режиму і чинити тиск на інститути Європейського Союзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні журналістам.

На думку Б.ТАРАСЮКА, створивши Асамблею, депутати парламентів країн «Східного партнерства» та Європарламенту,сформулювали два месиджі.

«Перший месидж людям східноєвропейських країн: що ми, парламентарії 5 національних парламентів і Європарламенту, об`єдналися, щоб наблизити ці країни, включаючи Україну, до стандартів і цінностей ЄС з метою, щоб мільйони жителів наших країн одержували переваги від цієї співпраці у вигляді поліпшення рівня життя, посилення демократії і верховенства права», - сказав Б.ТАРАСЮК.

«Якщо це буде досягнуто, якщо люди одержать безвізовий режим для подорожей країнами ЄС, це виправдає створення Парламентської асамблеї. Якщо цього не буде, ідея буде дискредитована в очах людей», - додав Б.ТАРАСЮК.

Другий месидж, за словами депутата, був адресований інститутам Євросоюзу.

«Ми, парламентарії, об`єдналися, щоб створити парламентський тиск на інститути ЄС, щоб ЄС не лише говорив про «Східне партнерство», але робив щось конкретне», - сказав Б.ТАРАСЮК.

Він відзначив, що сьогодні існує невдоволення тим, як інститути Євросоюзу реалізують рішення по «Східному партнерству». «І це не тільки у питанні ресурсів, фінансування», - підкреслив Б.ТАРАСЮК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні відбулося засновницьке засідання Парламентської асамблеї EURONEST. Був підписаний Акт про створення Асамблеї, ухвалені правила процедури, а також обрано керівництво.