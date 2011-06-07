4 групи Європарламенту стурбовані ситуацією навколо Тимошенко

Брюссель. 7 червня. УНІАН. 4 групи Європейського парламенту стурбовані ситуацією навколо розслідування справ проти екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО і членів її уряду.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це свідчать підготовлені ними проекти резолюцій до слухань «Справи Юлії ТИМОШЕНКО й інших членів колишнього уряду», які відбудуться на пленарному засіданні Європарламенту 9 червня в Страсбурзі.

У проекті резолюції від імені групи народних партій, розміщеному на офіційному сайті Європарламенту, зокрема, висловлюється стурбованість у зв`язку зі збільшенням випадків вибіркового переслідування представників політичної опозиції в Україні.

Крім того, в документі наголошується на неадекватності запобіжних заходів застосованих, зокрема, до Ю.ТИМОШЕНКО і колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Група ліберальних партій у своєму проекті резолюції висловлює із занепокоєністю припущення про те що, справи проти Ю.ТИМОШЕНКО і деяких членів її уряду є політично мотивованими.

При цьому в документі міститься застереження від застосування кримінального законодавства для досягнення політичних цілей.

Група «зелених» у своєму проекті пропонує нагадати, що принцип колективної відповідальності за урядові рішення не передбачає переслідування окремих членів уряду за рішення, ухвалені колективно.

Крім того, «зелені» також відзначають із стурбованістю «широко поширену думку» про політичне підґрунтя справ проти Ю.ТИМОШЕНКО і членів її уряду.

Проекти резолюцій лібералів і «зелених» також пропонують підтримати прохання українського омбудсмена Ніни КАРПАЧОВОЇ про зміну Ю.ЛУЦЕНКУ запобіжного заходу.

Група об`єднаних лівих у своєму документі пропонує наголосити на необхідності поважати принцип верховенства права, а також на необхідності неупередженого і незалежного розслідування.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні в Європарламенті зареєстровано 5 проектів резолюції від 5 груп. Група Європейських консерваторів і реформістів вирішила не готувати власний проект резолюції.

Група Прогресивного Альянсу соціалістів і демократів у своєму проекті резолюції запропонувала закликати Ю.ТИМОШЕНКО і членів її уряду «коректно» співпрацювати з Генеральною прокуратурою, а владу країни - уникати будь-якого можливого сприйняття того, що судові заходи застосовуються вибірково.