Комісар з прав людини Ради Європи відзначає дискрімінацію ЛГБТ-суспільства

Брюссель. 22 червня. УНІАН. Комісар Ради Європи з прав людини Томас ХАММАРБЕРГ відзначає дискримінацію ЛГБТ-співтовариства (лесбіянки, геї, бісексуали і трансгендери) у країнах - членах організації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Страсбурзі, представляючи першу доповідь на тему ситуації ЛГБТ-співтовариства у країнах Ради Європи.

«Месседж цієї доповіді - є дискримінація ЛГБТ-людей», - сказав Т.ХАММАРБЕРГ.

Він відзначив, що доповідь свідчить про прогрес у сфері законодавства низки європейських країн, зокрема, щодо того, що гомосексуальність більше не сприймається як хвороба.

«Є прогрес, але залишаються і проблеми», - відзначив комісар Ради Європи.

Серед таких проблем Т.ХАММАРБЕРГ назвав труднощі у реєстрації організацій ЛГБТ-співтовариства владою низки країн, заборони на проведення гей-прайдів, злочини на ґрунті нетерпимості.

«Ми також маємо повідомлення про самогубства через погане ставлення», - сказав комісар Ради Європи.

Водночас єврокомісар висловив сподівання на подальше скорочення дискримінації ЛГБТ-співтовариства.

«Ми сподіваємося, що буде дискусія в Раді Європи і країнах-членах на основі цієї доповіді з тим, щоб покласти край дискримінації», - підкреслив Т.ХАММАРБЕРГ.

У представленій сьогодні доповіді Україна згадується кілька разів. Зокрема, Україна належить до 9 з 47 країн - членів Ради Європи, які не мають ані секторального, ані усестороннього законодавства про недискримінацію на ґрунті сексуальної орієнтації разом з Вірменією, Азербайджаном, Ліхтенштейном, Молдовою, Монако, Російською Федерацією, Сан-Марино і Туреччиною.

Крім того, Україна – одна із семи країн (разом з Данією, Грецією, Норвегією, Швейцарією, Туреччиною і Великою Британією), в яких законодавчо не дозволено надання притулку на основі сексуальної орієнтації, проте має задоволені прохання про притулок на цій підставі.

Україна також належить до 12 країн - членів Ради Європи, в яких заборонялися або створювалися адміністративні перешкоди для проведення гей-прайдів. Окрім України в цьому списку Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Молдова, Польща, Румунія, Російська Федерація, Сербія, Туреччина і колишня югославська республіка Македонія.

Україна разом з Вірменією, Азербайджаном, Російською Федерацією і Туреччиною є країною, в якій є обмеження на свободу асоціацій і є проблеми з реєстрацією ЛГБТ-організацій.

У доповіді також відзначається, що 25 країн - членів Ради Європи не визнають одностатевих браків, а у 35 країнах-членах не дозволено усиновлення дітей одностатевими парами.