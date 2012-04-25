Фюле стурбований ситуацією з Тимошенко і вимагає від України пояснень

Брюссель. 25 квітня. УНІАН Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле стурбований ситуацією з колишнім прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко і вимагає від України пояснень.

Як повідомили УНІАН у прес-офісі комісара, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з першим віце-прем’єр-міністром України Валерієм Хорошковським.

“Комісар С.Фюле висловив велику стурбованість останніми повідомленнями прол поводження з Ю.Тимошенко та наполягає на тому, щоб українська влада негайно пояснила, що трапилося під час перевезення Ю.Тимошенко з в’язниці до шпиталю 20 квітня, і після”, - написано в повідомленні пре-офісу С.Фюле.

Комісар нагадав В.Хорошковському, що для України є критично важливим продемонструвати відданість верховенству праву та демократичним цінностям для сприяння подальшим крокам до підписання та ратифікації угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

С.Фюле наголоси, що Україна має докласти всіх зусиль, щоб розвіяти стурбованість щодо політично вмотивованих судових процесів та вибіркового застосування правосуддя в рамках широкої судової реформи.

Він також підкреслив необхідність дотримання Україною юридичних та гуманітарних прав захисників та затриманих осіб, включаючи право на медичну допомогу.

У повідомленні зазначається, що ситуація з Ю.Тимошенко стала головною темою сьогоднішньої зустрічі.

“Сьогоднішня зустріч... також дала можливість коротко обговорити інші останні події у відносинах Україна-ЄС”, - написано в повідомленні прес-офісу С.Фюле.