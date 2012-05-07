В НАТО вірять, що Росія не буде нападати на об`єкти ПРО

Брюссель. 7 травня. УНІАН. В НАТО сподіваються на незмінність політики Росії і відсутність намірів нападати на об’єкти Альянсу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявила сьогодні на брифінгу речник НАТО Оана Лунгеску, відповідаючи на прохання прокоментувати відносини з Росією в світлі інавгурації нового Президента країни та заяв керівника Генштабу Збройних сил Російської Федерації Миколи Макарова про можливість завдання попереджувального удару по об’єктах системи протиракетної оборони НАТО в Європі.

“Ми бачили інаугурацію Путіна, яка, я можу сказати, є ознакою неперервності в керівництві Росії та в політиці Росії”, - сказала О.Лунгеску.

Вона зазначила, що саме Президент Володимир Путін в 2002 році погодився з пропозицією країн-членів Північно-Атлантичного Альянсу створити Раду співпраці НАТО-Росія.

“Ми можемо бачити, що був реальний прогрес в рамках Ради НАТО-Росія за цей період часу. І ми домовилися на саміті НАТО-Росія в Лісабоні в 2010 році, що ми продовжимо бути відданими створенню стратегічного партнерства з Росією і що це залишиться нашою метою”, - сказала речник Альянсу.

Вона зазначила, що з 2002 року сторони досягли значного прогресу в низці сфер, зокрема, щодо Афганістану, боротьби з тероризмом, наркотиками та піратством.

О.Лунгеску зазначила, що не бачила заяв М.Макарова щодо можливого нанесення удару по системі ПРО, яку країни НАТО збираються створити для посилення оборони країн-членів Альянсу від можливих загроз.

“Ми не досягли такого значного прогресу, як сподівалися в сфері ПРО, однак, зрозуміло, що наша система не спроектована, і не спрямована проти Росії, у нас немає намірів нападати на Росію, і ми сподіваємося, що Росія немає намірів нападати на нас”, - підкреслила речник Альянсу.

Як повідомляв УНІАН, 3 травня начальник Генштабу Збройних сил РФ М.Макаров заявив про можливість нанесення Росією попереджувального удару по системах ПРО НАТО в Європі.

«З урахуванням дестабілізуючого характеру системи ПРО, а саме: створення ілюзії безкарного руйнівного удару, ухвалення рішення про попереджувальне (превентивне) застосування наявних засобів ураження прийматиметься в період загострення обстановки. Недовіра і настороженість сторін істотно зростуть», - сказав М.Макаров.