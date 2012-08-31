Вірменія призупиняє відносини з Угорщиною

Київ. 31 серпня. УНІАН. Вірменія призупиняє дипломатичні відносини з Угорщиною.

Як передає РІА «Новости», про це заявив президент Вірменії Серж Саргсян на екстреній нараді з представниками акредитованих в країні диппредставництв.

”Я офіційно заявляю, що сьогодні ми припиняємо дипломатичні відносини і всі офіційні зв`язки з Угорщиною”, - цитує слова С.Саргсяна агентство ”Новини-Вірменія”.

Відносини Вірменії та Угорщини різко загострилися через рішення Будапешта екстрадувати в Азербайджан Раміля Сафарова, що відбував довічне ув`язнення за вбивство в 2004 році вірменського офіцера.

19 лютого 2004 лейтенант вірменської армії Гурген Маргарян, відряджений в Будапешт на курси англійської мови в рамках програми НАТО ”Партнерство заради миру”, був під час сну зарубаний сокирою азербайджанським офіцером Рамілем Сафаровим - слухачем тих же курсів. 13 квітня 2006 суд першої інстанції Будапешта засудив Р.Сафарова до довічного ув`язнення без права на помилування протягом 30 років. У лютому 2007 року Апеляційний суд залишив вирок незмінним. Однак, в п`ятницю Р.Сафаров повернувся в Азербайджан і був помилуваний президентом Ільхамом Алієвим.

Президент Вірменії С.Саргсян у зв`язку з чим звинуватив владу Угорщини в змові з Баку.