Донька Тимошенко каже про можливість диктатури в Україні...

Брюссель. 24 жовтня. УНІАН. Донька екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко Євгенія заявляє, що в Україні існує небезпека встановлення диктатури.

Як повідомляє сьогодні Інтернет-версія французької Le Figaro, про це вона заявила журналістам у Женеві.

“Якщо демократичний світ і місії спостерігачів не заявлять наприкінці, що (парламентські вибори) не є ні вільними, ні чесними, ми можемо побачити легітимізацію української диктатури, диктатури Віктора Януковича”, - цитує видання Є.Тимошенко.

“І тоді буде дійсно занадто пізно рятувати українську демократію”, - додала вона.