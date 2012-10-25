”Візз Ейр Україна” відкриє маршрут ”Львів-Мілан”

Київ. 25 жовтня. УНІАН. Авіакомпанія «Візз Ейр Україна» 29 жовтня 2012 року почне польоти за маршрутом Львів-Мілан (Бергамо) з Міжнародного аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.

Згідно з повідомленням, рейси виконуватимуться 3 рази на тиждень: щопонеділка, щосереди і щоп`ятниці на літаку Airbus-320.

Нагадаємо, авіакомпанія «Візз Ейр Україна» вже виконує з львівського аеропорту міжнародні рейси до Дортмунду і Венеції (Тревізо).

Також у жовтні з Міжнародного аеропорту «Львів» розпочато регулярні рейси авіакомпанії «Pegasus Airlines» у Стамбул (аеропорт ім. Сабіхи Гьокчен) і чартерні рейси авіакомпанії «Роза Вітрів» за напрямом Львів-Дубай.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» - найбільший у Західній Україні за пасажиропотоком і маршрутною мережею.

У 2011 році аеропорт було реконструйовано. У рамках реконструкції було споруджено новий термінал загальною площею 48 тис. кв. м, а також реконструйовано злітно-посадочну смугу.

Реконструйований аеропорт розрахований на обслуговування суден класу «А», «В», «С», а також класу «D» (типу Boeing-767).

Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького за 9 місяців 2012 року збільшив пасажиропотік на 94,5% порівняно з аналогічним періодом 2011 року — до 443,2 тис. пасажирів.

«Візз Ейр Україна» – перша бюджетна (лоукост) авіакомпанія, яка ліцензована Міністерством транспорту і зв`язку України, входить до групи компаній Wizz Air.

На сьогодні флот авіакомпанії «Візз Ейр Україна» складається з двох літаків Airbus A320. Базовий аеропорт – «Київ» (Жуляни).

У 2011 році авіакомпанія «Візз Ейр Україна» перевезла 570 тис. пасажирів.

Wizz Air є найбільшим лоукост-авіаперевізником у Центральній і Східній Європі. Авіакомпанія експлуатує 38 літаків Airbus A320 і здійснює пасажирські авіаперевезення з 15 баз у більш ніж 70 напрямах у 27 країнах.