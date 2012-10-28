Депутат ЄП Лопез Агілар: День виборів пройшов спокійно

Брюссель. 28 жовтня. УНІАН. Депутат Європарламенту Хуан Фернандес Лопез Агілар зазначає, що день парламентських виборів в Україні загалом пройшов спокійно.

Про це він повідомив власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі телефоном із Києва, де брав участь у спостереженні за виборами.

«Це був дуже цікавий день, довгий день. Ми бачили людей, які йдуть на вибори, ми бачили виборчу систему в дії, ми бачили велику кількість виборчих дільниць, що працюють у нормальному режимі, згідно з планом», - сказав євродепутат.

Він зазначив, що були повідомлення про декілька інцидентів, проте «нічого дуже серйозного».

«У нас був дуже мирний день, ми не зустріли подій, які варто було б відзначити. Це був дуже мирний день, все згідно з планами, й виборчі дільниці працювали нормально», - сказав Х.Агілар.