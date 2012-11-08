Фюле знову закликав Мінськ звільнити політв`язнів

Брюссель. 8 листопада. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле знову закликав владу Білорусі негайно та безумовно звільнити політичних в’язнів.

Як повідомляє офіційний сайт комісара, про це він заявив 7 листопада під час зустрічі із дружинами ув’язнених опозиціонерів – колишнього кандидата в Президента Миколи Статкевича та правозахисника Олеся Бяляцького – Мариною Адамовіч та Наталією Пінчук.

“Я закликає ще раз владу Білорусі негайно та безумовно звільнити та реабілітувати усіх політичних в’язнів. Я також закликаю владу утримуватися від тиску та негуманних умов утримання політичних в’язнів”, - заявив комісар.

Він висловив свою підтримку дружинам ув'язнених опозиціонерів, і підкреслив, що будь-які позитивні зміни у відносинах ЄС-Білорусь залежатимуть від рішення питання політичних в’язнів.