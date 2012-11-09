Європа пропонує Азербайджану посилювати свободу слова

Брюссель. 9 листопада. УНІАН. Європа пропонує Азербайджану зробити конкретні кроки для покращення ситуації зі свободою ЗМІ.

Про це йдеться у спільній заяві комісара Ради Європи з прав людини Нільса Мужнієкса, представника ОБСЄ зі свободи ЗМІ Дуні Міятович та віце-президента Євро комісії Неелі Крус за підсумками зустрічі з журналістами в Баку в четвер, 8 литопада.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-службі Єврокомісії, представники європейських організацій привітали готовність влади Азербайджану розпочати діалог щодо свободи слова та свободи ЗМІ.

Разом з тим, вони зазначили, що офіційному Баку варто було б зробити низку кроків для підтвердження своєї відданості забезпеченню цього права.

Так, на думку Н.Мужнієкса, Д.Міятовіч та Н.Крус, Азербайджан мав би розпочати ефективні та прозорі розслідування злочинів проти журналістів, звільнити з в’язниць усіх журналістів та блоггерів, засуджених за висловлення своєї думки, а також внести необхідні законодавчі зміни, зокрема, щодо декрімналізації наклепу.

Зі свого боку, представники європейських організацій підтвердили готовність до співпраці з Азербайджаном у цьому напрямку.