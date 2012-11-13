Туск та Меркель обговорять ”Східне партнерство”

Варшава. 13 листопада. УНІАН. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск в ході запланованих на завтра польсько-німецьких міжурядових консультацій планує обговорити з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель питання «східної» політики Євросоюзу та демократизації держав-членів програми «Східне партнерство».

Про це УНІАН повідомила прес-служба Д.Туска.

Згідно з повідомленням, головною темою розмови глав урядів стане пошук компромісів у питанні бюджету Європейського Союзу на 2014-2020 роки.

Також Д.Туск має намір обговорити з А.Меркель питання двостороннього співробітництва між Польщею та ФРН.

Як повідомляв УНІАН, Україна є найбільшою державою з шести країн, що входять до програми Євросоюзу ”Східне партнерство”, що має наблизити ці країни до ЄС.

Довідка УНІАН. Європейські політики неодноразово заявляли, що розвиток подальших відносин ЄС з Україною залежатиме від проведення парламентських виборів, що відбулися 28 жовтня. Західні спостерігачі досить критично оцінили ці вибори на фоні запевнень представників української влади в тому, що голосування та підрахунок голосів відповідав демократичним стандартам.

Польща традиційно виступає за активізацію відносин між ЄС та Україною, водночас Німеччина прохолодно ставиться до подальшого розширення європейського об`єднання.

Учора речник уряду ФРН Штеффен Зайберт заявив, що Берлін ”наполегливо виступає за детальне розслідування і виправлення всіх порушень на парламентських виборах в Україні” та цю тему в ході завтрашньої зустрічі планує обговорити А.Меркель з Д.Туском.