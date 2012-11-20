Європарламент обмежив продаж хімречовин для виробництва вибухівки вдома

Брюссель. 20 листопада. УНІАН. Європарламент підтримав обмеження на продаж хімічних речовин, які можуть використовуватися для виготовлення вибухівки вдома.

Як перелає кореспондент УНІАН, відповідне рішення схвалено сьогодні на пленарному засіданні Європарламенту у Страсбурзі.

За проект доповіді Яна Мюльдера (група ліберальних партій, Нідерланди) проголосували 595 депутатів, проти – 12, утрималися – 14.

Таким чином, депутати підтримали запропонований Єврокомісією проект законодавства, який передбачає можливість продажу низки небезпечних хімічних речовин лише покупцям, які зможуть довести необхідність у їх придбанні. При цьому, передбачається, що такі покупці мають отримувати ліцензії на придбання хімічних речовин.

Серед хімічних речовин, що використовуються для чищення басейнів та у вигляді добрив без ліцензій продаватимуться лише три: перекис водню, азотна кислота та нітрометан. Разом з тим, продавці мають реєструвати продаж таких продуктів.

Після схвалення Радою ЄС країни-члени матимуть 18 місяців на втілення положень цього закону в національні законодавства.

Обмеження на придбання хімічних речовин для громадян наберуть чинності через 3 роки з моменту набуття чинності цим законом.