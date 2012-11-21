Хорошковський: Питання встувпу до Митного союзу - поза законом

Київ. 21 листопада. УНІАН. Перший віце-прем’єр-міністр України Валерій Хорошковський наголошує, що питання вступу України до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану знаходиться поза законом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на Першій конференції Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства.

«Що стосується вступу (до Митного союзу – УНІАН) - це поза законом», - сказав В.Хорошковський.

Він нагадав, що у національному законодавстві чітко визначена європейська перспектива України.

За словами першого віце-прем’єра, «всі, хто не виконує законодавство щодо європейської інтеграції, зрозуміло, де знаходяться, – поза законом».

Водночас В.Хорошковський зауважив, що Україна не може відмовлятись від взаємовигідних економічних зв’язків зі своїми східними партнерами.

«Економіку ніхто не відміняв, і їсти хочеться щоденно. А це означає, з економічної точки зору ми не можемо на сьогоднішній день закрити ту історію, той досвід і ті напрацювання, які у нас є в економічній сфері з нашими східними партнерами, і сказати: «Вибачте, ми до вас стаємо спинами і працюємо лише в одному напрямку», - зазначив В.Хорошковський.

Він підкреслив, що це недалекоглядна політика, оскільки співпрацювати необхідно з усіма країнами, й особливо актуальним це питання стає в часи світової економічної кризи.