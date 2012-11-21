Монголія стала 57-м членом ОБСЄ
11:10, 21 листопада 2012Новини ЄС
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Повідомили у прес-службі Організації
Брюссель. 21 листопада. УНІАН. Монголія приєдналася до ОБСЄ і стала 57-м членом організації.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Організації, про це повідомив сьогодні у Дубліні головуючий в ОБСЄ заступник прем’єр-міністра, міністр закордонних справ та торгівлі Ірландії Імон Гілмор.
Він зазначив, що рішення вітати Монголію в Організації було схвалено одностайно.
“Від імені всієї родини ОБСЄ я ради вітати Монголію, як нашого найновішого члена”, - заявив головуючий в ОБСЄ.
Він зазначив, що вже на найближчому міністерському засіданні ОБСЄ 6 грудня Монголія буде присутня, як повноправний член.
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