Монголія стала 57-м членом ОБСЄ

Брюссель. 21 листопада. УНІАН. Монголія приєдналася до ОБСЄ і стала 57-м членом організації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Організації, про це повідомив сьогодні у Дубліні головуючий в ОБСЄ заступник прем’єр-міністра, міністр закордонних справ та торгівлі Ірландії Імон Гілмор.

Він зазначив, що рішення вітати Монголію в Організації було схвалено одностайно.

“Від імені всієї родини ОБСЄ я ради вітати Монголію, як нашого найновішого члена”, - заявив головуючий в ОБСЄ.

Він зазначив, що вже на найближчому міністерському засіданні ОБСЄ 6 грудня Монголія буде присутня, як повноправний член.