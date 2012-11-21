Медведєв запросив Азарова в Митний союз

Москва. 21 листопада. УНІАН. Глава уряду Російської Федерації Дмитро Медведєв запропонував прем`єр-міністру України Миколі Азарову обговорити питання членства України в Митному союзі Росії, Білорусі та Казахстану (МС).

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.Медведєв сказав перед початком переговорів із М.Азаровим.

«Для мене дуже важливо розуміти, в якому напрямку спрямовані сьогодні погляди не лише українського суспільства, українського істеблішменту, керівництва України, оскільки ми спочатку в ході створення Митного союзу обговорювали з Україною цю тему, входження України до Митного союзу. І я думаю, що ця тема теж гідна нашої з вами розмови», - сказав Д.Медведєв.

При цьому він нагадав, що один із віце-прем`єрів України заявив, що входження України до МС незаконне.

«Мені було б цікаво зрозуміти вашу позицію із цього приводу – чи відповідає вона думці інших партнерів по уряду. Якщо це незаконний вступ, то й говорити немає про що, а якщо все-таки якісь можливості є, то я пропоную цьому складному питанню приділити увагу», - підкреслив Д.Медведєв.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 листопада, в своєму виступі на Першій конференції Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства перший віце-прем`єр-міністр України Валерій Хорошковський підкреслив, що питання про вступ України до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану знаходиться поза законом.

«Що стосується вступу (до Митного союзу – УНІАН) - це поза законом», - сказав В.Хорошковський.

Він нагадав, що в національному законодавстві чітко визначена європейська перспектива України.