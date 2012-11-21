Меркель: питання бюджету ЄС може бути перенесено на початок наступного року

Брюссель. 21 листопада. УНІАН. Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель не виключає, що питання бюджету ЄС на наступні 7 років (2014-2020) буде вирішено лише на початку 2013-го року.

Як повідомляє Інтернет-видання EUbusines, про це вона заявила сьогодні, виступаючи у Бундестазі.

“Я не знаю, чи матимемо ми остаточне рішення завтра, чи наступного дня, ми хочемо цього”, - сказала вона.

“За необхідності, ми повинні будемо зустрітися знову на початку наступного року”, - додала канцлер Німеччини.

22-23 листопада у Брюсселі має відбутися спеціальне засідання Європейської Ради, повністю присвячене багаторічному бюджету ЄС. Разом з тим, до останнього часу не зрозуміло, чи вдасться європейським лідерам знайти консенсус.

Низка країн вимагають подальшого скорочення бюджету ЄС, мотивуючи це скороченням видатків національних бюджетів. Разом з тим, частина країн ЄС, переважно “нових членів”, виступають за щонайменше збереження нинішнього рівня фінансування.