Європарламент підкорегував правила виборів 2014 року

Брюссель. 22 листопада. УНІАН. Європарламент вважає, що на наступних виборах, які відбудуться у 2014 році, політичні партії мають завчасно запропонувати свої кандидатів на посаду Президента Єврокомісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції, схваленій сьогодні на сесії Європарламенту у Страсбурзі.

За резолюцію проголосували 316 депутатів, проти – 90, утрималися – 20.

На думку депутатів, висунення кандидатів на посаду Президента Єврокомісії має збільшити стимули для європейських виборців брати участь у виборах.

Депутати також вважають, що якомога більше членів наступної Комісії мають бути обрані серед новообраних депутатів, що дасть можливість краще представляти волю виборців у Єврокомісії.

Європарламент також запропонував провести наступні вибори не в червні, а в травні – 15-18, або 22-25, щоб дати новому парламенту час підготуватися до виборів нового Президента Єврокомісії у липні.