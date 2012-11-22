В Брюсселі починають обговорення наступного бюджету ЄС

Брюссель. 22 листопада. УНІАН. В Брюсселі розпочинається засідання Європейської Ради, присвячене повністю лише одному питанню – бюджету ЄС на 2014-2020 роки.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, на сьогодні серед лідерів ЄС немає єдності щодо того, яким має бути новий багаторічний фінансовий документ

При цьому, про можливість блоку вати схвалення документу, який їх не влаштує, заявили вже Австрія, Великобританія, Данія, Румунія, Швеція, Латвія та Італія.

Частина країн ЄС на чолі з Великобританією виступають за скорочення наступного європейського багаторічного бюджету у порівнянні з нинішнім.

Перед початком саміту британський прем’єр-міністр Девід Кемерон провів зустріч з Президентом Європейської Ради Херманом вам Ромпоєм, на якій зазначив, що останні пропозиції щодо майбутнього бюджету вже кращі, однак недосконалі.

“Прем’єр-міністр висловив нашу позицію, що хоч останні пропозиції є кроком у правильному напрямку, вони не просунулися далеко, і ми вважаємо, багато чого може бути зроблено для утримання видатків”, написано у заяві речник британського прем’єра, що міститься на його офіційному сайті.

Проти скорочення бюджетних видатків і, навіть, навпаки, за їхнє збільшення виступають низка країн на чолі з Польщею. Різниця в підходах дає підстави вважати, що нинішній саміт буде надзвичайно тривалим.

“Я готовий до того, що бюджетні переговори можуть затягнутися до понеділка”, - заявив журналістам канцлер Австрії Вернер Файманн.