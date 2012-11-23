Німеччина висунула План “Б” для бюджету ЄС – без участі Великобританії

Брюссель. 23 листопада. УНІАН. Німеччина висунула План “Б” для схвалення бюджету ЄС на 2014-2020 роки у випадку, якщо Великобританія продовжить блокувати процес.

Про це пише сьогодні Інтернет-видання EurActiv.

Видання, посилаючись на свої джерела в дипломатичних колах, зазначає, що цей план було розроблено в Берліні два тижні тому.

Згідно з планом, у випадку, якщо сьогодні на засіданні Європейської Ради лідерам ЄС не вдасться досягти компромісу, вони визнають це, і у своїй підсумковій заяві наголосять, що переговори про бюджет будуть відновлені на наступному саміті у січні 2013 року.

При цьому, План передбачає, що в цьому випадку буде досягнуто політичного рішення про схвалення бюджету без Великобританії, про що лідери і оголосять після січневого саміту.

Видання також зазначає, що німецькі юристи не бачать в цьому плані можливості оскарження такого рішення Лондоном в Європейському суді в Люксембурзі.

На сьогодні План Німеччини підтримали Франція, Швеція та Нідерланди.