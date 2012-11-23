Прем’єр Британії не побачив прогресу на переговорах щодо бюджету ЄС

Брюссель. 23 листопада. УНІАН. Прем’єр-міністр Великобританії Девід Кемерон не побачив прогресу на переговорах щодо бюджету ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні перед початком другого дня засідання Європейської Ради, присвяченої бюджету ЄС на 2014-2020 роки.

“Я не думаю, що є достатньо прогресу. Це – дійсно проблема, нема прогресу в скороченні пропозицій про додаткові видатки”, - сказав він.

“Зараз – не той час, щоб підправляти, щоб перетягувати кошти з однієї частини бюджету до іншої. Нам потрібно скорочення непотрібних видатків”, - додав британський прем’єр.

Останній компромісний варіант бюджету на 2014-2020 роки, запропонований Президентом Європейської Ради Херманом Ван Ромпоєм передбачає видатки в 972 млрд. євро.

При цьому Великобританія вимагає ще більшого скорочення видатків – до 890 млрд. євро.