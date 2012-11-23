Бюджетний саміт ЄС завершився безрезультатно

Брюссель. 23 листопада. УНІАН. Засідання Європейської Ради, присвячене схваленню бюджету ЄС на 2014-2020 роки, завершено.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив європейський дипломат.

“Саміт завершено”, - сказав співрозмовник агентства.

Він також зазначив, що сторонам не вдалося схвалити ніякого рішення крім того, що за два тижні лідери ЄС планують знову зібратися для обговорення бюджету.

На сьогодні проект бюджету на 20014-2020 роки передбачає загальні видатки у 973 млрд. євро. При цьому, Великобританія вимагає подальшого скорочення видатків бюджету ЄС до 890 млрд. євро, у той час, як низка “нових” членів ЄС намагаються добитися максимально високих показників європейського бюджету.