Лідери ЄС планують схвалити бюджет на 2014-2020 роки на початку 2013 року

Брюссель. 23 листопада. УНІАН. Лідери Європейського Союзу планують схвалити наступний багаторічний бюджет ЄС на 2014-2020 роки на початку наступного, 2013 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив на прес-конференціх за підсумками дводенного засідання Європейської Ради її Президент Херман Ван Ромпой.

“Двосторонні переговори вчора та конструктивні дискусії в рамках Європейської Ради демонструють достатній рівень потенційного зближення, щоб зробити рішення можливим на початку 2013 року”, - сказав він.

Х.Ван Ромпой зазначив, що він отримав мандат від Європейської Ради продовжити переговори та консультації з країнами-членами разом з Президентом Єврокомісії Жозе Мануелом Баррозу.

Президент Єврокомісії, у свою чергу, зазначив, що переговори, які тривали протягом двох днів, дали можливість краще зрозуміти позиції окремих країн-членів ЄС.

“Реальність полягає в тому, що ми ще не перебуваємо в точці досягнення консенсусу, і нам потрібен ще один раунд переговорів”, - сказав Ж.М.Баррозу.

Як повідомляв УНІАН, станом на сьогодні країни-члени ЄС обговорюють пропозицію встановити видатки бюджету на 2014-2020 рік на рівні 972 млрд. євро.