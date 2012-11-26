Країни ЄС розділилися щодо відносин з Києвом

Брюссель. 26 листопада. УНІАН. Позиції європейських країн щодо майбутнього відносин з Україною розділилися.

Про це пише сьогодні Інтернет-видання EUobserver з посиланнях на опитаних виданням дипломатів.

За даними видання, низка східноєвропейських країн, зокрема, Чехія, Литва, Польща та Словаччина виступають за те, щоб угода про асоціацію з Україною була підписана на саміті “Східного партнерства”, який має відбутися у листопаді наступного року у Вільнюсі.

“Ми гне розглядаємо це (угоду – УНІАН), як подарунок українському уряду, а скоріше, як відкриття перспективи для українських громадян та запровадження європейського порядку денного для українських лідерів”, - заявив виданню дипломат з країни, що підтримує підписання угоди з Україною.

Разом з тим, як зазначає EUobserver, Швеція, Фінляндія, Данія та Нідерланди пропонують заморозити подальшу роботу над угодою про асоціацію з Україною до виконання Україною низки жорстких критеріїв, в тому числі, звільнення Юлії Тимошенко. При цьому позиції Франції, Великобританії та Німеччині поки остаточно не визначені.

Видання також зазначає, що на сьогодні в Європі не піднімається питання можливих санкцій до керівництва України.

“В Європі ми розуміємо, що це приведе білоруського сценарію, якого ми хочемо уникнути за будь-яку ціну”, - цитує видання дипломата з країни, що виступає за підписання угоди про асоціацію з Україною.

“Немає дискусій щодо санкцій серед 27-ми країн-членів... українська сторона передала послання, що вона зацікавлена в перспективі європейської інтеграції, вони все ще розглядають ЄС, як свого головного партнера, тож ми не хочемо відкидати це”, - підтвердив позицію дипломат з північних країн.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада міністри закордонних справ ЄС обговорили ситуацію в Україні після парламентських виборів без схвалення рішення. Міністри планують схвалити висновки на засіданні 10 грудня.