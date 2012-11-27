”Свобода” хоча більше відносин з націоналістами Європи

Брюссель. 27 листопада. УНІАН. Політична партія ВО “Свобода” сподівається на подальший розвиток відносин з європейськими націоналістичними партіями.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції голова департаменту зовнішніх відносин “Свободи” Тарас Осауленко.

“Майбутнє – це відносини з фінськими націоналістами. Фламандці – також наша мета, але в нас поки немає занадто тісних контактів”, - сказав він.

Т.Осауленко зазначив, що “Свобода” вже має гарні відносини з французьким ультраправим “Національним фронтом” та низкою інших ультраправих партій в Європі.

При цьому, він висловив сподівання, що зараз, коли “Свобода” пройшла до українського парламенту, і має можливість сформувати фракцію з 37 депутатів, їй буде простіше будувати зовнішні відносини.

“Наприклад, націоналісти австрійські, фінські, вони дуже повільні у відносинах з нами, можливо, вони просто дуже обережні”, - сказав Т.Осауленко.