Комітет з попередження тортур в 2013 знову відвідає Україну

Брюссель. 28 листопада. УНІАН. Комітет з попередження тортур або негуманного чи деградуючого поводження чи покарання Ради Європи в 2013 році планує знову відвідати Україну.

Повідомлення про це міститься на офіційному сайті Ради Європи.

У повідомленні, зокрема, зазначається, що в 2013 році Комітет планує відвідати 10 країн-членів Ради Європи, в тому числі і Україну.

Крім України до переліку потрапили Бельгія, Кіпр, Греція, Угорщина, Чорногорія, Польща, Сан-Маріно, Словаччина та Туреччина.

В ході візитів представники Комітету планують вивчити утримання осіб, позбавлених волі.

Останній візит до України представники Комітету з попередження тортур здійснили в 2011 році.