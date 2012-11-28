Комітет з попередження тортур в 2013 знову відвідає Україну
11:30, 28 листопада 2012Новини ЄС
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Останній візит був в 2011 році...
Брюссель. 28 листопада. УНІАН. Комітет з попередження тортур або негуманного чи деградуючого поводження чи покарання Ради Європи в 2013 році планує знову відвідати Україну.
Повідомлення про це міститься на офіційному сайті Ради Європи.
У повідомленні, зокрема, зазначається, що в 2013 році Комітет планує відвідати 10 країн-членів Ради Європи, в тому числі і Україну.
Крім України до переліку потрапили Бельгія, Кіпр, Греція, Угорщина, Чорногорія, Польща, Сан-Маріно, Словаччина та Туреччина.
В ході візитів представники Комітету планують вивчити утримання осіб, позбавлених волі.
Останній візит до України представники Комітету з попередження тортур здійснили в 2011 році.
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