Європарламент не проти нової угоди з Україною...

Брюссель. 12 грудня. УНІАН. Європейський парламент планує висловити жаль щодо того, що останні парламентські вибори в Україні, які відбулися 28 жовтня, не відповідали низці міжнародних стандартів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в узгодженому депутатськими групами Європарламенту проекті резолюції, текст якого має УНІАН.

“(Європарламент – УНІАН) відзначає, зокрема, що деякі аспекти передвиборчого періоду (арешт опозиційних політичних лідерів, відсутність рівних можливостей, викликаних передусім зловживанням адміністративним ресурсом, випадки утисків та залякування кандидатів та виборчого персоналу, відсутність прозорості у фінансуванні кампанії та партій та відсутність збалансованого висвітлення в медіа) та недоліки і затримки у підрахунку голосів та встановленні результатів становили крок назад порівняно з попередніми національними виборами”, - написано у другому пункті узгодженого проекту резолюції.

В документі також підкреслюється той факт, що лідери опозиції Юлія Тимошенко та Юрій Луценко перебували в ув’язненні під час виборів, негативно вплинув на виборчий процес.

В документі депутати планують підкреслити, що ефективна співпраця між Україною та ЄС можлива лише на базі чіткого бажання української влади здійснювати необхідні реформи, зокрема, реформування судової та юридичної системи з метою повного дотримання принципів демократії, поваги до прав людини та фундаментальних свобод.

Депутати Європарламенту планують закликати український уряд здійснити необхідні кроки щодо виявлених недоліків під час виборів, в тому числі щодо непереконливих результатів в низці одномандатних округів в діалозі з усіма політичними партіями. При цьому, Європарламент планує висловити сподівання, що нова Верховна Рада України зможе схвалити необхідні зміни до виборчого законодавства для уникнення виявлених порушень в майбутньому.

Депутати також планують висловити стурбованість щодо проблем, пов’язаних з підрахунком голосів та встановленням результатів голосування в деяких одномандатних округах, і привітати рішення Центральної виборчої комісії не оголошувати результати виборів в 5-ти мажоритарних округах.

Разом з тим, незважаючи на те, що, на думку депутатів Європарламенту, українські вибори не стали прогресом на українському шляху до Європи, депутати Європарламенту планують висловити підтримку європейським прагненням українського народу.

“(Європарламент – УНІАН) підтверджує зобов’язання ЄС щодо подальшого просування у відносинах з Україною через підписання угоди про асоціацію так швидко, як тільки українська влада продемонструє рішучі дії та суттєвий прогрес, що стосується вище викладеного в цій резолюції, можливо, до часу самміту “Східного партнерства” у Вільнюсі, в листопаді 2013 року; відзначає разом з тим, що прогрес в політичній асоціації та економічній інтеграції залежатиме від реальної відданості України демократичним принципам, верховенству права, незалежності судової системи та свободи ЗМІ”, - написано у пункті 9 узгодженого проекту резолюції.